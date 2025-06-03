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الرئيس السيسي يشارك باجتماع رفيع المستوى بشأن مؤتمر تمويل التنمية

07:34 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.

وأضاف المتحدث الرسمي، السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

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عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مؤتمر تمويل التنمية محمد الشناوى رئاسة الجمهورية
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