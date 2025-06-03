خاص| القبض على 5 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

كتب – محمد شاكر:

قالت مصادر لمصراوي، إنه تم إلقاء القبض على 5 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وينتمون إلى شركة المقاولات التي تولت أعمال الترميم والصيانة بالقصر بعد إخلاء الموظفين منه منذ أربعة أشهر.

وشغلت واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل، الذي يقع في شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، الرأي العام خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك بعد أن تسلمت شركة مقاولات القصر لترميمه، ثم تم اكتشاف قيامها بأعمال تنقيب عن الآثار، ما استدعى تشكيل لجنة أثرية ثلاثية بمحافظة الأقصر، قامت بفحص موقع البلاغ المتعلق بوجود تنقيب أسفل القصر.

وفي أعقاب الواقعة، قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري.

وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صورة من صور التقصير أو الإهمال، وستواصل المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.