الجلاد لـ"الرئيس السيسي": أتمنى أن يكون أغلب المعينين بالبرلمان معارضة"

كتب- محمد شاكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه- لو أتيح له- أن يهمس في أُذن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فسيطلب منه أن تكون أغلبية المعينين في البرلمان المقبل من المعارضة.

وأضاف الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "لا بد من إحداث توازن؛ لأن أغلب البرلمان سيكون من الأغلبية، ولدينا أسماء كثيرة؛ عايز أُفاجأ مثلاً بأسماء مثل عمرو موسى في مجلس الشيوخ، وأكمل قرطام، والكاتب الكبير يوسف زيدان، والدكتور عمرو الشوبكي، وأسماء أخرى.. ليس مهمًّا أن تكون معارضة؛ ولكنها تضيف إلى المجلس ثقلاً."

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "ليه الأسماء اللي تطلع فوق كترشيح تكون كلها -اسمح لي أقول- موالاة؟! أقول هذا الكلام وأنا شخصيًّا كمجدي أرفض تمامًا أن أكون نائبًا أو أدخل أي انتخابات، سواء بالتعيين أو بالامتحان.. أنا راجل صحفي."

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.