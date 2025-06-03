بعد مكالمة مؤثرة من وفاء عامر.. مظهر شاهين يشيد بأرملة الرياضي الراحل

كتب- أحمد السعداوي:

علَّق الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على ما نشره مؤخرًا من انتقادات لأرملة أحد الرياضيين الراحلين؛ بسبب كثرة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظنًّا منه أن في ذلك نوعًا من المتاجرة بذكراه حيًّا وميتًا.

وقال شاهين في منشور له على فيسبوك: إنه تصحيح وتوضيح بعد رسالة ومكالمة مؤثرة من الفنانة وفاء عامر، بشأن ما نُشر عن أرملة رياضي راحل: كنتُ قد نشرتُ مؤخرًا منشورًا انتقدتُ فيه أرملة أحد الرياضيين الراحلين؛ بسبب كثرة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وظننتُ أن في ذلك نوعًا من المتاجرة بذكراه حيًّا وميتًا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم: إلا أنني تلقيتُ رسالةً راقيةً من الفنانة القديرة وفاء عامر؛ تلاها اتصال هاتفي كريم، أطلعتني خلاله على تفاصيل لم أكن أعلمها، غيَّرت كثيرًا من الصورة التي كانت في ذهني.

وتابع شاهين: فقد علمتُ منها أن هذه السيدة كانت خير سندٍ لزوجها في مرضه، تحمَّلته بصبر جميل، وخدمته ليلًا ونهارًا دون كلل أو ضيق، ورفضت أن يُكتب شيءٌ باسمها؛ بل كانت تُصرّ على أن يُكتب كل شيءٍ باسمه هو، حبًّا ووفاءً وتقديرًا لتاريخه.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وبناءً على ما وصلني من معلومات موثوقة، كان لا بد من إعادة النظر في ما كُتب، ومراعاة ما قد تُخفيه المواقف أحيانًا من أبعاد لا نعرفها. ولعلها كانت تجربة تذكِّرني بأن التسرُّع في الحكم دون معرفة كافية قد يوقعنا في الخطأ.

واستطرد شاهين: ومع ذلك، فإنني لا أزال أنصح الجميعَ من القلب بأن تُنهى الخلافات القائمة بين الأطراف في الغرف المغلقة، بتدخُّل العقلاء وأهل الحكمة، لا عبر الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ إكرامًا لروح الفقيد، وحفاظًا على قدسية الأُسرة ومشاعر الأبناء.

وقال شاهين: أناشد نفسي ومجتمعي أن نترفق بالناس، وألا نتسرَّع في إصدار الأحكام قبل معرفة الظروف. فكم من مظلوم أدانته العَجَلَةُ، وكم من موقف له وجه خفي لا نراه من بعيد. الرحمة والتريُّث من شيم العقلاء، والعدل لا يكتمل إلا بهما.

واختتم مظهر شاهين: وصدق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ قال: "ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء"، معقبًا: رحم الله الراحل رحمةً واسعةً، وألهم الجميعَ الحكمةَ والبصيرةَ والصبرَ الجميلَ.

اقرأ أيضًا:

أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط

‏‎المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال

هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة