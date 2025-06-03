"السياحة": مسار العائلة المقدسة هدية مصر للإنسانية

كتب- محمد أبوبكر:

شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة في مصر، والذي انطلق بمنطقة تل بسطا الأثرية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

جاء تنظيم المنتدى برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبالتعاون مع عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التي شاركت بجناح ضم مواد دعائية وترويجية للمقصد المصري عموماً، ولمسار العائلة المقدسة بشكل خاص.

البحار: المسار ليس دينيًا فقط بل روحاني وإنساني

خلال كلمتها، هنأت البحار الحضور بالذكرى، مؤكدة أن مشروع إحياء المسار يمثل إحدى هدايا مصر للعالم، ليس فقط من منظور ديني، بل أيضًا روحاني وثقافي، حيث يضم المسار 25 موقعًا أثريًا تمتد من شمال مصر إلى صعيدها، ويقدم تجربة سياحية وروحانية أصيلة تمس وجدان الزائر.

وأشارت إلى أن هذا المسار السياحي يُعد أحد المنتجات الفريدة التي تتميز بها مصر، وتعمل الوزارة على تطويره وتهيئته لاستقبال السياح، مضيفة أن المشروع يلعب دورًا في دعم المجتمعات المحلية المحيطة بنقاط المسار، ويوفر فرص عمل تسهم في التنمية الاقتصادية.

الربط بين المسار وسياحة الثقافة والريف والنيل

أكدت البحار أن المسار يعزز تطوير أنواع سياحية متنوعة مثل السياحة الريفية، والسياحة الثقافية، والسياحة النيلية، مما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في تنويع المنتجات والتجارب السياحية.

كما سلطت الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في المشروع، بدءًا من ترميم وتأهيل المواقع الأثرية، مرورًا بتحسين الخدمات والبنية التحتية، وانتهاءً بعمليات الترويج في الداخل والخارج.

حملات ترويجية وشراكات دولية لدعم المسار

أوضحت نائب الوزير أن الوزارة نظمت عددًا من الحملات الترويجية لمسار العائلة المقدسة، أبرزها التعاون مع الفاتيكان وكنائس عالمية لإدراج المسار ضمن برامج الحج المسيحي، إلى جانب إدراجه ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي.

وأضافت أن الوزارة نظّمت رحلات تعريفية للمسار بالتعاون مع شركاء دوليين، كما طوّرت أدوات رقمية مثل الجولات الافتراضية، وأطلقت فيديوهات تعريفية لزيادة الوعي بقيمة المسار.

كما شاركت البحار في افتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية المرتبطة بالمسار، وشهدت الفعاليات عرض فيلم ترويجي وفيديو جولة افتراضية لنقطة تل بسطا على موقع الهيئة.

تكريم المشاركين وعروض فنية ختامية

اختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من المشاركين، وتقديم عروض استعراضية فنية تحت عنوان "أرض الخير"، احتفاءً برحلة العائلة المقدسة ورسالتها الإنسانية.

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