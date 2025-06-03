حظر سير الميكروباص على الدائري.. أسباب تأجيل القرار

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنه تم إرجاء تطبيق قرار منع سير الميكروباص على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم السماح باستمرار تواجد الميكروباص على الدائري وعدم حظره حتى الانتهاء من كامل مراحل مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الدائري.

وأضاف المصدر، أن هذا الإرجاء يرجع إلى عدة أسباب أولها، عدم الانتهاء من طريق الخدمة السطحي على جانبي الطريق الدائري، والمخصص لسير الميكروباص بعد منعه من السير أعلى الدائري، إلى جانب عدم اكتمال مسار مشروع الأتوبيس الترددي، فما تم فقط هو تشغيل المرحلة الأولى بطول 35 كم وعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وأوضح المصدر، أن هناك من الركاب من يستخدمون الدائري لمسافات أطول من مسافة المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي، وهو ما يجعلهم يستقلون الأتوبيس الترددي ثم عند نهاية محطات مرحلته الأولى التي دخلت حيز التشغيل سيتعين عليهم استقلال وسيلة أخرى غالبًا ما ستكون الميكروباص.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة حظر سير الميكروباص على الدائري بطول المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي التي تم تشغيلها 1 يونيو الجاري، فيجب أن يتم السماح له بالعمل في المسافات التي تتجاوز المرحلة الأولى للمشروع، وهو ما يعني أن المنع سيكون جزئيًا في مناطق بعينها، وهو أمر يصعب تطبيقه على الأرض.

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