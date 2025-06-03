ننشر تفاصيل لقاءات لجنة التنمية المحلية بالمتقدمين للوظائف

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية مقابلاتها الشخصية للمتقدمين على بعض الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2024 على عدد 17 وظيفة، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم اجراء المقابلات الشخصية على مدار شهرى مايو ويونيو 2025 لحوالى 100 متقدم بينهم 25 سيدة، حيث تم خلال المقابلات التعرف على التاريخ الوظيفى للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام ومدى درايتهم ببطاقة الوصف الوظيفى لتلك الوظائف.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ستقوم خلال الفترة القادمة من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة لجميع المتقدمين تمهيداً للمراجعات النهائية واستكمال باقى الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوى الوظيفى ( الممتاز – العالى – مدير عام ) ومن بين تلك الوظائف : الوكيل الدائم للوزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وعدد من مديرى العموم بالوزارة.

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