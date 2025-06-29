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"العليا للتفتيش" تتابع الحركة الجوية ومستوى الخدمات بمطار العاصمة الدولي

06:47 م الأحد 29 يونيو 2025
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    العليا للتفتيش تتابع الحركة الجوية ومستوى الخدمات بمطار العاصمة الدولي (4)
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    العليا للتفتيش تتابع الحركة الجوية ومستوى الخدمات بمطار العاصمة الدولي (3)
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(أ ش أ):

تابعت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية داخل مطار العاصمة الدولي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة في مطار العاصمة الدولي، ويرافقه الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعضوية ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

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الطيار منتصر مناع مطار العاصمة الدولي الشركة المصرية للمطارات وزير الطيران المدني
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