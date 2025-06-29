برلماني: مشروع قانون التعليم يمنح الوزير صلاحيات دون الرجوع لأحد

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب عبد المنعم إمام، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون عرضه من جانب الحكومة على المجلس الأعلى للضرائب.

وانتقد النائب أيضًا قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات؛ مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، والذي يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات؛ منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد.

واستنكر إمام قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، منوهًا بأن هذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبًا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.

وعقَّبَ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن مشروع قانون تعديل قانون التعليم تم إحالته إلى اللجنة المختصة، ويمكن حضور اجتماعات اللجنة وعرض كل وجهات النظر حوله.