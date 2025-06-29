دعم نفسي.. تحرك من "الصحة" بشأن أسر ضحايا حادث المنوفية

كتب- أحمد جمعة:

وجّهت الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، فريقًا من وحدة الدعم النفسي إلى أسر ضحايا ومصابات حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمساندة اللازمة.

وقالت الإدارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار دورها المستمر في رعاية الصحة النفسية وتقديم خدمات الدعم النفسي الأولي وقت الأزمات.

وأكدت التزامها التام بمتابعة الحالة النفسية للمصابات وأسر الضحايا، معربة عن بالغ أسفها وحزنها إزاء الحادث الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة؛ والذي أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات بين عددٍ من الفتيات أثناء توجههن إلى مقرّ عملهن.

وتقدمت أمانة الصحة النفسية بخالص التعازي لأسر الضحايا، سائلة الله أن يتغمد المتوفيات بواسع رحمته، كما تقدمت بخالص الدعوات بالشفاء العاجل للمصابات، مؤكدة تضامنها الكامل مع أسرهن في هذا الظرف الأليم.

وأودى حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بحياة 19 فتاة وإصابة 3 أخريات.

الضحايا جميعهن فتيات مراهقات، تتراوح أعمارهن بين 14 و23 عاماً، يعملن بـ"اليومية" في إحدى مزارع العنب، ومنهن مَن كانت العائل الوحيد لأسرتها.

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