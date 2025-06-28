الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تحتفل الليلة الإعلامية مفيدة شيحة بحفل زفاف ابنتها منة الله عماد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لمشاركتها فرحتها بحفل الزفاف.

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة، احتفلت الأربعاء الماضي بحنّة ابنتها منة، وسط أجواء مبهجة، بحضور عدد كبير من النجوم منهم بوسي شلبي، دعاء عامر، دعاء فاروق، سهير جودة، وغيرهن.