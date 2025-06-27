كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن استفتاء نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" في الأمور الدينية والفقهية والشرعية، غير صحيح.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، عبر قناة "الشمس"، أن الإفتاء سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط.

وأوضح أن العقل البشري سيغيب في حالة الوصول لهذا الأمر، وسيكون هناك غياب لحالة التدبير والتفكير، لافتًا إلى أن البشرية بهذه الأشياء تسير لـ الإلحاد، والأشياء الضارة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي هو دجال العصر الحديث، متابعًا: "أدعو الله أن لا أرى هذا الزمان، لأن المرحلة الأخيرة على علامات الساعة اقتربت".

وبين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن استخدام التقنيات الحديثة في الأمور الدينية سيؤدي إلى الإلحاد، مضيفًا: "يريدون إلغاء الذي خلق، وأنه في هذه الحالة سيصبح الإنسان عبدًا للآلة".

ولفت إلى أن الجميع في هذه الفترة يريد أن يجعل الذكاء الاصطناعي هو الذي يقوم بكل شيء، وفي الفترة المقبلة سنجد "شات جي بي تي" هو الذي يخطب الجمعة بدل الشيخ، وقد يكون هو الإمام في الصلاة، وهذا أمر كارثي.

وتطرق الحوار إلى قضية العلاقات العاطفية بين الإنسان والروبوتات، حيث وصفها بأنها “خلل نفسي”.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: “ما فيش إنسان طبيعي أبدًا يقدر إن هو يجاري روبوت حتى في المشاعر مهما تطورت.. لا يمكن أن الروبوت يضاهي الإنسان الطبيعي أبدًا”.

وشبه الدكتور أحمد كريمة هذه العلاقات من الناحية الشرعية بـ “العلاقة بين إنسان وبهيمة”، مؤكدًا أنها غير مقبولة في الناموس الطبيعي والإلهي.