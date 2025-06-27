تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

60 ألف منشأة طبية مهددة بالإغلاق.. و"الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن تهديد أكثر من 21 ألف عيادة طبية و40 ألف صيدلية بالإغلاق في حال تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

قال عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "قدمنا خطابًا رسميًا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية يعبر عن تحفظاتنا على مشروع القانون".

صلاح دياب: حج بمليوني جنيه لا يُرضي الله.. وسامحت من خانني

قال رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، أن الأموال التي بحوزته ليست ملكًا له، بل ملك لله عز وجل، مضيفًا: "أموالي ليست ملكي بل هي أمانة من الله، وسأسأل عن كيفية إنفاقها".

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، قال "دياب"، إن مقاصد الدين لا تبرر لي إنفاق مليوني جنيه لأداء فريضة الحج السياحي الفاخر، بينما يُمكن بهذا المبلغ إسعاد المئات.

صلاح دياب: الاستعانة بالخبرات العالمية وتحويل الصدف إلى فرص سر النجاح

كشف رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، عن فلسفته في العمل والاستثمار التي قادته إلى النجاح في مجالات متعددة رغم عدم تخصصه الأكاديمي في أي منها.

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامجه "باب الخلق"، على قناة "النهار"، قال دياب: "أنا مهندس ميكانيكا بالتعليم، لكني لم أعمل في الهندسة مطلقاً"، موضحاً أن سر نجاحه يعتمد على الاستعانة بالخبرات العالمية في كل مجال عمل به.

الشعبة: تطبيق الخلايا الشمسية في صناعة الدواجن والبيض سيؤدي لاستقرار أسعارها

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء لن تؤثر مباشرة على أسعار الدواجن والبيض.

خلال حوار مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أضاف السيد أن التصور السائد بأن القطاع التجاري هو الاستهلاك الأكبر للكهرباء غير دقيق، حيث تتكامل الأنشطة التجارية والصناعية في معظم الغرف.

أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات "واجب دستوري" كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية ليست مجرد قوانين جديدة، بل هي تعديلات وتعديلات واجبة تلتزم باستحقاق دستوري.

خلال تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر "مصراوي"، قال أبو شقة إن هذا التعديل يأتي التزامًا بنص المادتين 102 من الدستور بالنسبة لمجلس النواب، و251 بالنسبة لمجلس الشيوخ، واللتين تحيلان إلى القانون لتنظيم عمليات الانتخاب وتحديد نظامها.