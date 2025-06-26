رئيس "القومي للمرأة" تلتقي وزير التنمية ومكافحة الجوع في البرازيل

كتبت- نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع ويلنجتون دياس وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل الإتحادية، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في أمور تتعلق بالاقتصاد الرعائي للمرأة والأسرة علاوة على عرض التجربتين المصرية والبرازيلية فيما يخص تمكين المرأة في مختلف المجالات.

يذكر، أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة يعقد بالجزائر بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة ويستمر على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري.