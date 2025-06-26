كتب- محمد أبو بكر:

طالب نجيب ساويرس، رجل الأعمال، المؤرخين العرب المرموقين بإعداد رد موثق على ما نشرته باحثة أكاديمية إسرائيلية في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمنصة "إكس" تناولت فيه ما وصفته بالجوانب التاريخية لـ"القضية الفلسطينية"، متسائلة عن أصل مقولة أن "اليهود سرقوا أرض فلسطين".

وقال نجيب ساويرس: "أرجو من المؤرخين العرب المرموقين إعداد رد موثق.. ولا ينقض أي حقائق إن كان عادلًا، لأن وجهة النظر هذه وإن كان فيها بعض الحقائق فإنها تهمل وتتجنب أيضًا حقائق تاريخية".

وأضاف "ساويرس: "أنا نفسي رأيت عملة تحمل فلسطين ومستند سفر يحمل اسم فلسطين".

ارجو من المؤرخين العرب المرموقين اعداد رد موثق ..و لا ينقض اي حقائق اي عادل لان وجهة النظر هذه و ان كان فيها بعض الحقائق فانها تهمل و تتجنب ايضا حقائق تاريخية ! انا نفسي رأيت عملة تحمل فلسطين و مستند سفر يحمل اسم فلسطين ! https://t.co/LQEqEdGgry — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 25, 2025

كانت الباحثة الأكاديمية الإسرائيلية، قالت في الفيديو الذي نشرته: "يقولون لكم من وأنتم صغار إن اليهود سرقوا أرضنا، اليهود احتلوا فلسطين، طيب خليني أفهم بس كيف ممكن تسرق أرض من حدا ما كانش عنده دولة أصلا.. دولة فلسطينية؟ بأي سنة؟ أعطوني سنة واحدة بس، مين كان رئيسها؟ شو اسم العملة؟ شو كان لون الجواز؟ لا بس شعار اخترعوه في الستينيات زي ماركة ملابس بس بلا ملابس يعني مثل الفنكوش تبع فيلم عادل إمام".