كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موقف مياه الأمطار الساقطة على هضبة سد النهضة خلال موسم أمطار 2025 في ظل عدم فتح أثيوبيا لبوابات المفيض و إغلاقها بشكل كامل.

وقال "شراقي" خلال تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن تستقبل بحيرة سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي ما يقرب من 50 مليار متر مكعب موضحا أنها تحتوي حاليا على 56 مليار متر مكعب من المياه في حين أن السعة التخزينية للسد 60 مليار متر مكعب.

وتابع: حال عدم فتح أثيوبيا لبوابات المفيض من المرجح أن المياه ستمر من أعلى السد أو من البوابة العلوية للمفيض الأوسط للسد الأمر الذي يشكل ضغط على سد النهضة ويهدد سلامته.

وأشار أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إلى أن موعد الفتح الإجبارى لبوابات المفيض 20 يوليو القادم أي بعد وصول إلى منسوب 638 م فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 60 مليار م3.

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