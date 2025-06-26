رابطة المستأجرين تُعلن تقديم طلب جديد للبرلمان بشان الإيجار القديم

كتب-عمرو صالح:

أعلن شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن تقدمه بمذكرة إيضاحية جديدة لمجلس النواب لعرض موقف المستأجرين من مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس وتأثيره على الوضع الإجتماعي.

ويستعرض "مصراوي"، صور المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها شعبة المستأجرين:

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