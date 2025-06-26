إعلان

رابطة المستأجرين تُعلن تقديم طلب جديد للبرلمان بشان الإيجار القديم

07:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

الإيجار القديم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أعلن شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن تقدمه بمذكرة إيضاحية جديدة لمجلس النواب لعرض موقف المستأجرين من مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس وتأثيره على الوضع الإجتماعي.

ويستعرض "مصراوي"، صور المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها شعبة المستأجرين:

WhatsApp Image 2025-06-25 at 14.17.01WhatsApp Image 2025-06-25 at 14.17.07 (3)WhatsApp Image 2025-06-25 at 14.17.07 (1)WhatsApp Image 2025-06-25 at 14.17.07WhatsApp Image 2025-06-25 at 14.17.07 (2)

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون

بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية

بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم طلب جديد للبرلمان بشان الإيجار القديم رابطة المستأجرين شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الصحة": نستهدف تغطية 68 مليون مواطن بالتأمين الصحي خلال الفترة المقبلة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة