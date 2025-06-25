مدبولي: نجاح تجربة تصنيع أجهزة السونار لأول مرة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت لأول مرة في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أنه وجّه بالاستمرار في تطبيق خطة ترشيد الكهرباء بكافة خطواتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تتضمن أي تخفيف للأحمال، بل تهدف إلى تحقيق كفاءة الاستخدام والحفاظ على موارد الدولة.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موارد الدولة المحلية باتت كافية لتأمين احتياجاتها، بعيدًا عن الاعتماد على ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، في إشارة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

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