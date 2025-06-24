هل تأثرت السياحة في مصر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران أثرت بشكل غير مباشر على السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أن حجم الحجوزات السياحية الجديدة تراجع بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "الشاعر"، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم على هامش الجمعية العمومية للاتحاد، أن نسب الإلغاءات للمقصد السياحي المصري خلال الأسبوعين الماضيين تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أن التأثير السلبي يتركز على تباطؤ قرارات الحجز الجديدة نتيجة توتر الأوضاع الإقليمية.

ورغم ذلك، أكد رئيس الاتحاد، أن السياحة المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 25% في أعداد السياح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار جاذبية المقصد المصري لدى السياح الدوليين.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل ضمن خطة طموحة بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية، تستهدف رفع الطاقة الفندقية لمصر بإضافة نحو 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات المقبلة، بهدف استيعاب نحو 30 مليون سائح سنويًا.

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