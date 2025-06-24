"الغرف السياحية": نمو عائدات القطاع 2024-2025 بنسبة تصل لـ 80%

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع السياحة في مصر حقق نموًا غير مسبوق خلال العام المالي 2024–2025، مشيرًا إلى أن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 70% و80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح "الشاعر"، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة توافر عدد من العوامل الإيجابية، في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، والتوسع في فتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وتطوير جودة المنتج السياحي المصري.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السياحة، وتعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي قادر على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السائحين.

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