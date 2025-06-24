رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

كتب- أحمد الجندي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

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