كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الطيران المدني البيان الإعلامي رقم (1)، مؤكدة انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وكافة مطارات الجمهورية، رغم التطورات الإقليمية التي أدت إلى إغلاق مؤقت لبعض المجالات الجوية في عدد من دول الجوار.

وأوضح البيان أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة تامة وبصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل منتظم وآمن في جميع المطارات المصرية دون أي تأثير يُذكر حتى الآن.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة أي مستجدات محتملة، أعلنت الوزارة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، تحسبًا لاستقبال أي رحلات قد يتم تحويل مسارها إلى مصر نتيجة إغلاق مجالات جوية في محيط المنطقة. وأكدت الوزارة جاهزية المطارات من حيث البنية التحتية والإمكانات التشغيلية والفنية والكوادر البشرية.

وأكدت وزارة الطيران المدني وجود تنسيق مباشر ومستمر مع جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، بما يضمن استمرار انسيابية حركة الطيران وتقديم أعلى مستويات الخدمة والكفاءة والسلامة للركاب.

وشدد البيان على أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة، لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات قد تطرأ.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الدولية المختصة، لرصد تطورات الأوضاع الجوية في المنطقة، تمهيدًا للتعامل المهني مع أي طوارئ محتملة حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المجالات الجوية المغلقة.