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وزير الشؤون النيابية يشكر رئيس الشيوخ: قامة وطنية كبيرة وأخلاق عالية

10:16 م الإثنين 23 يونيو 2025

وزير الشؤون النيابية ورئيس مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة للمجلس بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتوجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر والتقدير إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد "فوزي"، بدور مجلس الشيوخ كبيتٍ للخبراء في مختلف المجالات والتخصصات، تحت قيادة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأعرب عن خالص شكره وامتنانه للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس القامة الدستورية الوطنية الكبيرة على أخلاقه العالية الكريمة وعلى قيادته الحكيمة الرشيدة وأدائه الوطني الرصين.

وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار هذا التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والعمل المشترك، بما يعكس إيمان الجميع بوحدة الهدف والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.

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وزير الشئون النيابية مجلس الشيوخ محمود فوزي عبد الوهاب عبدالرازق
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