كتب- محمد شاكر:

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن توقعاته التي أعلنها خلال الأعوام الماضية، والتي تحققت على أرض الواقع – وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران – مذكورة في التوراة لدى بني إسرائيل.

وقال عكاشة – الذي حلَّ ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أسئلة حرجة" ويقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، في الجولة، والكونستلو، وشيفت): "لم يصل الباحثون في التوراة والشأن اليهودي إلى ما وصلتُ إليه؛ لأنهم يدرسون الأمور من منظور ديني فقط. أما أنا، فقد عكفتُ على دراسة هذه القضايا ومزجت في الدراسة بين منظور ديني وتاريخي وتحليل سياسي منذ عام 1999، حتى وصلتُ إلى هذه النتائج."

وأضاف عكاشة: "إيران سينتهي أمرها بعد أسبوع. وهذه دولة كبيرة وصاحبة حضارة، لكن كثيرًا من الدول صاحبة الحضارات سقطت، مثل الدولة الرومانية. والسيناريو المتوقع بعد الضربة الأمريكية لإيران سيكون أحد أمرين: الأول، عودة نجل الشاه رضا بهلوي ليجلس على كرسي الحكم (جمهوريًا، وليس ملكيًا) خلفًا لوالده. والسيناريو الثاني يتمثل في تقسيم إيران إلى ثلاثة أقاليم: الأول للأهواز، والثاني لتركمانستان ويضم الأكراد والتركمان، والثالث لباقي الدولة الفارسية. ونتيجة لهذا السيناريو الثاني، سيحكم النظام الفيدرالي إيران وفق تقسيمها إلى ثلاث دول، مع الحفاظ على الرؤية السياسية السابقة."

وأكمل: "لن تخرج السيناريوهات عما قلته أبدًا، وسيتم ذلك بتخطيط غربي. الخطة جاهزة، فهل يمكن أن أدخل معركة دون أن أخطط لما بعدها؟"

وتوقع عكاشة اغتيال خامنئي، مؤكدًا أن "النظام الإيراني انتهى تمامًا، ولا يوجد أي أمل لبقائه أو استمراره، مؤكدا أن المجتمع الإيراني مخترق تمامًا من الناحية الاستخباراتية، وأسباب هذا الاختراق تعود إلى أمرين رئيسيين: الفقر والقهر، وهما السببان الأساسيان للمشاكل التي تعاني منها إيران."



