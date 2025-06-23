مستشهدًا بالإمارات.. "تعليم الشيوخ" تطالب بإصدار تشريع حاسم ضد التنمر

كتب- نشأت علي:

دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر؛ سواء في المدارس أو الجامعات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات بشأن انتشار ظواهر التنمر والعنف والتحرش.

وأشار دعبس إلى أن التنمر مشكلة مجتمعية في العالم، قائلًا: الأمر لا يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحدها.

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أهمية إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر، مع وضع آلية للتطبيق، مستشهدًا بالضوابط التي اتخذتها الإمارات في عام 2021 لمواجهة ظاهرة التنمر، بعقوبة الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل مَن ارتكب جريمة التنمر.

وأشار دعبس إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة ظاهرة التنمر، فضلًا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين، وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه الحالات.