مجدي الجلاد: متفائل رغم التصعيد الإسرائيلي الإيراني

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، تفاؤله رغم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن "نهاية العالم ليست الآن".

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "جميع الأطراف المتحاربة تحسب خطواتها بدقة، وتستطيع أمريكا أن تكرر سيناريو العراق، لكنها لن تفعل ذلك".

وأضاف: "ما حدث مجرد ضربة تكتيكية تهدف إلى إثبات الوجود والقدرة، مع مراعاة الحسابات الإيرانية التي تمنعها من الدخول في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة، وهناك الآن تحوّل في الموقف الإيراني".

وأكمل: "لو أرادت أمريكا ضرب إيران فعلًا، لكانت فعلت ذلك، وعندما وصل ترامب إلى السلطة، ظن البعض أن حكمه سيكون مشابهًا لفترته الأولى، لكنه اختلف تمامًا، وأولى تصريحاته كانت عن نيته وقف الحرب الروسية الأوكرانية، لكن النتيجة كانت عكسية. والمخطط الحقيقي يُشير إلى ضرورة سيطرة إسرائيل الكاملة على المنطقة".