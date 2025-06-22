إنجاز علمي جديد.. القوات المسلحة تدعم أول تحليل جينوم بشري كامل

كتب- محمد سامي:

تمكن مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة من تحقيق إنجاز علمي بارز تمثل في النشر الدولي لأول دراسة بحثية مصرية كاملة في مجال الدراسات الجينومية على أحد الأمراض النادرة التي تصيب الكُلى وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي وذلك في أعلى دوريات الدراسات الجينية (الجينات البشرية) الدولية الصادرة عن دار نشر "سبرينجر العالمية".

وبحسب بيان القوات المسلحة، اليوم، تعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في مصر والثانية على مستوى العالم لعمل تسلسل جينوم بشري كامل في الأمراض المناعية، وتم تنفيذ هذه الدراسة داخل مصر على أيدي فريق العمل الخاص بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالتعاون مع جامعة القاهرة من خلال استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تطوير البحث العلمي في مجال الطب التشخيصي والدقيق والدراسات الجينومية، حيث قاد مركز البحوث الطبية والطب التجديدي تحالفًا علميًا لتنفيذ مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين)، والذي يُعد من المشاريع الطموحة على المستويين الدولي والإقليمي.

جدير بالذكر أن المركز يضم أحدث معمل جينوم في مصر، بالإضافة إلى أكبر بنك حيوي أوتوماتيكي في مصر وأفريقيا وهو ما يضعه في مصاف المؤسسات العالمية المتقدمة في هذا المجال، وقد أثمر هذا التقدم عن نشر العديد من الأبحاث في كبرى الدوريات العلمية المُعتمدة، بما يعكس حجم العمل والجهد المبذول في تطوير البنية التحتية للبحث العلمي في مصر.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس رؤية مصر الاستراتيجية في الاعتماد على قدراتها العلمية الوطنية وتعزيز مكانتها في مجال علوم الجينوم والطب الدقيق.

وفي سياق متصل، شارك مركز البحوث الطبية والطب التجديدي في المؤتمر العلمي الأول (CODE YOUR SPORTS POTENTIAL) لتسليم التقارير النهائية لمشروع الجينوم الرياضي وإطلاق المرحلة الجديدة من اختبار الجين الرياضي (NEXT-GENE)، والذي يأتي استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ مشروع علمي رائد يعزز من مكانة مصر في مجالات الطب الرياضي والبحث الجيني.

وخلال المؤتمر، أكد اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، أن المشروع يُجسّد الدور الرائد للقوات المسلحة في دعم المبادرات القومية الكبرى وخاصة في هذا المشروع الذي يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لدعم التنمية البشرية وتحقيق التميز الرياضي من خلال تحقيق التكامل بين الجهات البحثية والعلمية في الدولة.

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