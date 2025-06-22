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"حزب المؤتمر" يطالب بإجراء "كشف هيئة" للراغبين في الالتحاق بكليات التربية

03:00 م الأحد 22 يونيو 2025

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بإخضاع المتقدمين لكليات التربية لاختبارات "كشف هيئة"، لضمان اختيار عناصر تمتلك الاستعداد النفسي والاجتماعي لتحمل مسؤولية مهنة التعليم وأداء رسالتها السامية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول الدراسة المقدمة بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وأكد رسلان أن مهمة المعلم لا تقتصر فقط على الكفاءة العلمية، بل تشمل أيضًا القدرة على التواصل والتأثير التربوي في الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك من المعلمين من يمتلك مؤهلات علمية متميزة لكنه يفتقر إلى الأسس التربوية التي تضمن تفاعله الإنساني مع الطالب.

وأضاف أن "الطالب يحتاج إلى معلم يشعر به ويشجعه على حب التعلم"، داعيًا إلى إعداد كوادر تعليمية قادرة على أداء الدور التربوي إلى جانب الأكاديمي.

وأعرب رسلان عن تأييد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لما ورد في الدراسة المعروضة، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لأي خطوات تسهم في تطوير كليات التربية وتحسين مخرجاتها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ورؤية الدولة المستقبلية للتعليم.

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مجلس الشيوخ طارق رسلان كليات التربية
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