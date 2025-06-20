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تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي

10:10 م الجمعة 20 يونيو 2025

عبدالحليم علام، نقيب المحامين

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كتب- عمرو صالح:
أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كل في جزئيته، بطباعة استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها في كافة مقرات المحاكم الجزئية؛ وإرسالها إلى النقابة الفرعية، والتي بدورها تقوم بتجميعها لإرسالها إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.

وأهابت النقابة العامة بأعضاء النقابات الالتزام بتنفيذ قرارات النقابة العامة، والقيام بواجبهم تجاه أعضاء جمعياتهم العمومية، مع تحمل كل منهم المسؤولية الكاملة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025.
وتستطلع نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، غدًا السبت رأي أعضائها، في الإجراء الذي يمكن اتخاذه في الفترة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، والتي اعتبرها المحامين جاءت بالمخالفة للقانون، وتهدر حق المواطن في التقاضي.

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عبدالحليم علام نقيب المحامين رسوم التقاضي
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