الخط الرابع للمترو.. 19 كم و17 محطة تربط أكتوبر بالفسطاط مرورًا بالهرم

كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع جونيشيرو ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميتسوبيشي ماشينيري اليابانية، مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تُشارك الشركة اليابانية في تنفيذ أعمالها الكهروميكانيكية وإنشاء الورشة الرئيسية الخاصة بها.

وتتولى شركة "ميتسوبيشي ماشينيري" ضمن التعاقد أيضًا مسؤولية تصنيع 23 قطارًا مخصصًا للعمل على هذا الخط الجديد، إلى جانب تشغيلها وصيانتها لمدة عامين كاملين بعد بدء التشغيل.

وأوضح الوزير، بحسب بيان، الجمعة، أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد بطول 19 كم وتضم 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية)، وتبدأ من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم وحتى محطة الفسطاط، مرورًا بمحطتي الجيزة والملك الصالح للتبادل مع الخطين الأول والثاني للمترو.

وأكد وزير النقل، أن أول قطار من هذه الدفعة سيصل إلى مصر في مايو 2026، على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون مع الشركة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، سواء عبر إقامة مصنع مستقل أو من خلال الشراكة مع شركة نيرك أو مصنع سيماف، بما يدعم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة النقل، وعلى رأسهم المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة الممتدة بين الجانبين، لا سيما في مجال توريد وتحديث قطارات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الشركة اليابانية في تأهيل 35 قطارًا للخط الثاني و23 قطارًا للخط الأول، ما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة أعداد الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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