مي عبدالحميد تكشف تفاصيل تمديد فترة حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7"

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، "تفاصيل مد فترة الحجز في مبادرة 'سكن لكل المصريين 7' لمتوسطي الدخل حتى 18 يونيو 2025، وذلك بعد ورود مناشدات من المواطنين بتمديد المهلة، خصوصًا مع تزامن فترة الحجز مع عيد الأضحى، ما صعّب على البعض توفير مقدمات الحجز".

وأوضحت عبدالحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة، أن "الإعلان كان من المقرر إغلاقه الأربعاء المقبل، لكن توجيهات من وزير الإسكان صدرت بمد المهلة أسبوعين إضافيين استجابة لطلبات الجمهور".

وأشارت عبدالحميد إلى أن "المبادرة تتضمن 15 ألف وحدة سكنية متنوعة، منها وحدات جاهزة للتسليم وأخرى سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا أو 36 شهرًا"، موضحة أن "الوحدات موزعة كالتالي: 10 آلاف وحدة في المدن الجديدة، و5 آلاف وحدة في محافظات مختلفة".

وقالت مي عبد الحميد إن "عدد من دفعوا رسوم التسجيل بلغ 19 ألف مواطن، بينهم 15 ألفًا و500 دفعوا مقدم الحجز بالفعل، كما سجل نحو 11 ألفًا و500 شخص بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن".

أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المبادرة مخصصة لمتوسطي الدخل، ويشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية، وألا يزيد دخل الأسرة عن 25 ألف جنيه، والأعزب عن 20 ألف جنيه.

وأكدت أن "التمويل يتم بنظام التمويل العقاري بدعم مباشر من وزارة المالية"، مشيرة إلى أن "الفائدة ثابتة 12% لمدة 20 سنة، فيما تتراوح الفائدة العامة بين 26% و28%".