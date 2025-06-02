كتبت- نور العمروسي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية "منهجيات إعداد تقارير المراقبة"، وهي الدورة الثالثة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التراكمية التي تعقد ضمن برنامج المنظمة الممتد (إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين) وهو برنامج تتبناه المنظمة منذ سنوات وينفذ على عدة مراحل وتعتبر دورة منهجيات إعداد تقارير المراقبة الثالثة والأخيرة في المرحلة الراهنة منه.

وقامت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بافتتاح الدورة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين المشاركات كما وجهت التحية للأستاذ عدنان ملكي الخبير في الشؤون الديمقراطية والانتخابية الذي يقوم بالتدريب في أعمال الدورة.

وأوضحت أن المنظمة تعتز ببرنامجها الرائد الذي يستهدف إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة مشيرة إلى أن فرق المراقبين المراقبات التي كونتها المنظمة في إطار هذا البرنامج المستمر تمارس مهامها بالفعل في المراقبة على الانتخابات الوطنية وذلك في الدول التي تطلب ذلك من المنظمة حيث يتم إيفاد بعثة مراقبة تتعاون مع الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات داخل الدولة وتعطيها الرأي والدعم الفني وترافق عملية الانتخابات في جميع مراحلها.

وأكدت أن المنظمة حريصة على المساهمة في تعميم ثقافة الديمقراطية كما أنها حريصة على المشاركة العادلة للنساء في العملية الانتخابية وفي عملية المراقبة نفسها وأضافت أن قضايا المرأة ليس قضايا فئوية إنما هي قضايا مجتمعية تتقاطع بشكل حيوي مع كل القضايا الوطنية الكبرى.

وتستمر الدورة التي تعقد افتراضيا عبر تطبيق zoom على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 2-4 يونيو 2025 ويشارك فيها ممثلون ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وإعلاميات اجتزن دورتين تدريبيتين في مراحل سابقة من البرنامج نفسه وينتمي المشاركين لست دول عربية هي دول : الأردن، والجزائر، والسودان، ولبنان، وليبيا، واليمن.

يذكر أن بعثات من فريق المنظمة الإقليمي للمراقبة الانتخابات العامة قد شارك في المراقبة على الانتخابات البرلمانية في الجمهورية التونسية (ديسمبر 2022) والانتخابات البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية (سبتمبر 2024) والانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية (أكتوبر 2024).