التضامن الاجتماعي: استلام 283 حافلة استعداداً لتصعيد الحجاج إلى عرفات

مكة المكرمة- أ ش أ:

أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات ظهر بعد غد الأربعاء.

وقال الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود، إن الحافلات المستلمة خضعت للفحص الفني الدقيق من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة وجودة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، حرصا على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للحجاج.

وأضاف أنه تم أيضا توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ، إلى جانب تجهيز ورش صيانة متنقلة مصاحبة لخطوط السير، بما يضمن سرعة التدخل حال حدوث أي أعطال خلال رحلات التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر، وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجانب السعودي.

وأكد عبد الموجود، أن عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قد اكتملت، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية من كافة المستويات إلى مكة المكرمة، استعدادًا للتصعيد إلى عرفات.