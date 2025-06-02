تحرك برلماني بشأن ارتفاع نسبة الملوحة ببحيرة المنزلة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب، إحاطة موجه لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، بشأن عدم التواصل مع مستأجري المزارع السمكية بشأن ارتفاع نسبة الملوحة في بحيرة المنزلة وتغيير لون المياه ببحيرة المنزلة إلى اللون الغامق.

وأشارت متى إلى أن ذلك يؤدي إلى تأثر نمو السمك الموجود بالبحيرة، مما يؤثر بشكل كبير على تضاءل عدد السمك في بحيرة المنزلة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتحويل طلب الإحاطة لرئيس هيئة الثروة السمكية ووزير الزراعة، لبحث الأمر داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، حتى يكون هناك تفاهم بشأن تطهير مداخل مياه النيل والمصبات علي بحيرة المنزلة ومتابعة نسبة الملوحة، حتى يتسنى لمستأجري المزارع تربية الأسماك، وتنمية الغذاء الأرخص والقومي داخل بحيرة المنزلة.

واختتمت: "الكثير من المزارعين عانوا من وضع وحال المياه في بحيرة المنزلة، منذ أكثر من 4 سنوات، والذي أثر بشكل كبير على نمو الأسماك في بحيرة المنزلة".