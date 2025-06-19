"الطب المشخصن".. كيف يفتح الباب لعلاج دقيق لمرضى الأورام؟

كتب – أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو شفيق، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، أن التوجه نحو "الطب المشخصن" يمثل نقلة نوعية في مجال علاج الأورام، حيث يقوم على تخصيص العلاج وفقًا لطبيعة الورم لدى كل مريض، بناءً على تحاليل دقيقة ومعلومات تفصيلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر استعراض استراتيجية علاج الأورام في مصر وأفريقيا، والذي تنظمه شركة "فايزر"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في علاج الأورام داخل مصر.

وأوضح شفيق أن الطب المشخصن يعتمد على إجراء تحاليل جينية وتحاليل أورام في الدم – وليس مجرد دلالات الأورام – بهدف تقسيم المرضى إلى مجموعات وفق نتائج هذه التحاليل، ثم تضييق تلك المجموعات بشكل أكثر دقة حسب تطور الحالة ونوع العلاج المستخدم.

وأضاف: "العلاج في هذه الحالة يكون مُصممًا خصيصًا للمريض، ولا يصلح تطبيقه على مجموعات أخرى".

وأشار إلى أن هذا النهج يساعد على ربط نتائج التحاليل بنوع الدواء المناسب، موضحًا: "على سبيل المثال، إذا أظهر تحليل ورم في الرئة وجود تحور جيني محدد (X)، فإن المريض يحصل على دواء مخصص لهذا التحور (Y)، وهو ما يعزز فعالية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية غير الضرورية".