كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن التصعيد الإيراني الأخير شكّل مفاجأة غير متوقعة لإسرائيل، التي كانت ترجح انخراط طهران في مفاوضات جديدة بدلاً من الرد بضربات استراتيجية موجعة.

وقال أنور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc": "الرد الإيراني جاء مفاجئًا للقيادة الإسرائيلية، التي لم تكن تتوقع هذا الحجم من التصعيد".

وأوضح الخبير أن الضربات الإيرانية تزامنت مع إغلاق المطارات الإسرائيلية وفرض حالة طوارئ غير مسبوقة، مما زاد الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "التغطية الإعلامية الإسرائيلية تروج لاحتمال تدخل أمريكي مباشر خلال الساعات المقبلة"، لكنه حذر من أن ذلك قد يكون "مغامرة غير محسوبة العواقب".

وأكد أنور أن أي تدخل أمريكي صريح قد يدفع قوى دولية مثل روسيا والصين إلى الدفاع عن مصالحها في المنطقة، قائلاً: "موسكو وبكين لن تتركا إيران تواجه هزيمة ساحقة، خاصة أنها شريك استراتيجي في ملفات إقليمية وعسكرية حساسة".

وفي تحليله للمرحلة المقبلة، توقع الخبير أن تشهد الأيام القادمة "عمليات استعراضية تلفزيونية"، تهدف إلى كسب الحرب النفسية دون تصعيد ميداني مكلف.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشأن الإسرائيلي: "كل طرف سيسعى لإظهار انتصاره لشعبه، لكن المواجهة الحقيقية قد تبقى محدودة لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة".