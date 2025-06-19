زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي والسياسي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الأزمات العالمية تؤثر حتمًا على الاقتصاد المصري، وشدد على أنه "لا يجب أن ننسب كل شيء" لهذه الأزمات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن مصر تاريخيًا لم تطبق النظام الاشتراكي بالشكل الحرفي، وأن الدولة تميزت بقدر من المرونة في تجربتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل "حديث غير واقعي ويفتقد للعملية"، موضحًا أن هناك حاجة لضبط بوصلة الاقتصاد، وأن الدولة مطالبة بالقيام ببعض المشروعات التي لا تشجع القطاع الخاص.

شدد بهاء الدين على ضرورة خلق علاقة تكاملية بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المشروعات في المناطق النائية قد لا تكون جاذبة للقطاع الخاص، وبالتالي يقع عبئها على الدولة.

وعن وثيقة ملكية الدولة، أوضح أنها كانت تجربة مهمة منذ ثلاث سنوات، وتقدم باقتراح للاستفادة منها والتعلم من أخطائها، وتابع: "يجب التوصل لوثيقة ملكية جديدة تطمئن القطاع الخاص وتكون مبلورة للعلاقة مع الدولة"، مؤكدًا أن مصر نسقت مع دول أخرى في توطين صناعة السيارات، لكنهم كانوا أكثر سرعة في اتخاذ الخطوة التنفيذية.

وأشار إلى أن تجربة المستثمرين هي التشجيع الأكبر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى كونها الدليل على المصداقية، موضحًا أن لقاء الدولة مع القطاع الخاص وجهًا لوجه قد يحفز المستثمرين، لكن "نحتاج لخطوات إيجابية لتسريع الإيقاع".

وفيما يخص المواطن، أكد بهاء الدين أن المواطن المصري تعرض لموجة غلاء ملموسة، ويجب بحث كيفية عدم العودة إلى هذه النقطة، وشدد على أن الأجور لم تواكب مستوى التضخم، وأن رفع الحد الأدنى للأجور كان جيدًا لكنه ليس كافيًا.

وأخيرًا، أكد على ضرورة زيادة الاستثمار من القطاع الخاص لزيادة فرص العمل، وقال: "لا أحبذ الإعفاءات الضريبية أو تخفيضها، ولكن قد يكون من الممكن التفكير في هذا الأمر لتشجيع العاملين داخل مصر".

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