مدبولي: استمرار الحرب يُحتم علينا اتخاذ إجراءات داخلية واضحة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استمرار النزاع الدائر حاليًا وتصاعد وتيرة الحرب، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية متزايدة، سيفرض بالضرورة اتخاذ خطوات واضحة ومباشرة على الصعيد الداخلي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تحدثت عن ذلك منذ بدء أحداث غزة والتخوفات من أنه حال عدم الوصول للحل العادل والشامل لاستقرار المنطقة وهو حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة مستقرة، فإن هذه المنطقة ستكون على شفا النار وبها هذه المشاكل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الشئ الخطر هو التداعيات شديدة السرعة التي حدثت منذ فجر الجمعة الماضي وبدء هذه الحرب، ومنذ أول يوم نتابع على مدار الساعة لتأمين احتياجات الدولة، وتم تشكيل لحنة أزمات لهذه القضية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين والجهات السيادية في الدولة لوضع السيناريوهات المحتملة لتداعيات هذه الأزمة على الشأن الخارجي.

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