وزيرة التنمية المحلية: الدولة تمضي بقوة في مواجهة التعديات بجميع صورها

القاهرة - أ ش أ

قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن الدولة تمضي بكل قوة في مواجهة كافة التعديات بجميع صورها؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أية محاولات للتعدي على حقوق الشعب.

جاء ذلك خلال اطلاع وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لتقرير مفصل من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأضافت عوض أن موجات الإزالة المتتالية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إنهاء ملف التعديات وإزالة أي تعديات في المهد، مؤكدة أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها خلال الفترة (10 - 16) يونيو الجاري جاءت نتيجة تكاتف جهود المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، إلى جانب ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأوضحت أن الإزالات شملت 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحات إجمالية بلغت نحو 172 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تجاوزت 1500 فدان.

وتابعت أنه تم التعامل مع 5304 حالات متغير مكاني غير قانوني بالبناء على مساحة نحو 135 ألف متر مربع، بجانب إزالة 178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 5 أفدنة، كما نجحت المحافظات في إزالة 1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 49 فدانًا.

وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أية محاولات جديدة للتعدي وأن هناك متابعة مستمرة من قبل شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظات؛ لمراجعة نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه فرق الإزالة الميدانية؛ لضمان سرعة التعامل مع أية مخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

يذكر أن الموجة الـ26 لإزالة التحديات تنفذ على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 10 يونيو وحتى 27 يونيو الحالي، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو إلى 25 يوليو المقبل.