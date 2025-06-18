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تحسن نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

10:00 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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    زحام بشواطئ الإسكندرية ونسبة الإشغال تصل 90% (9)
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كتب - محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد 22 يونيو 2025، على مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق، مع تحسّن نسبي في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أما عن حالة البحرين، فالبحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

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