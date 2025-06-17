التطبيق خلال ساعات.. زيادة تصل لـ 200 جنيه في تذاكر قطارات التالجو

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار تذاكر قطارات التالجو على خطي القاهرة/ الإسكندرية، والقاهرة/ أسوان متضمنة المحطات الواقعة في المسافة من القاهرة إلى أسوان.

وبحسب قائمة أسعار حجز رحلات قطارات التالجو الجديدة، التي تطبق خلال ساعات، تتراوح الزيادة بين 75 جنيهًا و200 جنه حسب الخط وطول المسافة والدرجة.

وبحسب الأسعار التي حصل عليها مصراوي، تزداد تذكرة قطار التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية على النحو التالي:

- الدرجة الأولى: من 275 جنيهًا إلى 350 جنيها.

- الدرجة الثانية: من 175 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

كما شملت تذاكر قطارات التالجو بخط القاهرة/ أسوان، زيادة تصل إلى 200 جنيه على النحو التالي:

- الدرجة الأولى: من 700 جنيه إلى 900 جنيه.

- الدرجة الثانية: من 550 جنيهًا إلى 750 جنيهًا.

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