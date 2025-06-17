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محافظ القاهرة يكشف لمصراوي إجراءات ترشيد الكهرباء

02:09 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه وجه بالتشديد على متابعة تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء على مستوى جميع الأحياء بمحافظة القاهرة.

وأضاف محافظة القاهرة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي توجيهات بشأن تعديل مواعيد غلق المحلات عن المواعيد الصيفية المطبقة حاليًا.

وأشار المحافظ، إلى أن إجراءات ترشيد الكهرباء تشمل إغلاق إنارة المؤسسات الحكومية عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية، وخفض الإنارة في الشوارع، فضلًا عن متابعة الالتزام بمواعيد غلق الأنشطة التجارية القائمة.

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