"ترسانة الإسكندرية" تدشن القاطرة "إسماعيلية 1" لصالح هيئة قناة السويس

كتب - محمد سامي:



شهد الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين القاطرة الأولى "إسماعيلية 1" طراز (N 113)، بقوة شد تبلغ 190 طنًا، والتي تم بناؤها داخل شركة ترسانة الإسكندرية وفقًا لبنود التعاقد لتصنيع قاطرتين لصالح هيئة قناة السويس.

جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قادة القوات المسلحة، والشخصيات العامة، ومسؤولي هيئة قناة السويس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات الوطنية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون المثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات المتاحة.

وألقى اللواء بحري حسام الدين قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، كلمة أعرب فيها عن فخره بهذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ صناعة السفن في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد شهادة ثقة بأن صناعة السفن داخل جمهورية مصر العربية وصلت إلى مرحلة متطورة، كونها تُنفذ وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأن ترسانة الإسكندرية ستحمل خلال الفترة المقبلة شعار "صُنع في مصر" نحو آفاق عالمية.

وألقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كلمة أشاد خلالها بالتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية في تصنيع منتج وطني يضاهي المنتجات العالمية ويُشكل إضافة قوية لمنظومة العمل داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن القاطرة الجديدة تُعد الإضافة الأحدث والأكبر في تاريخ الأسطول البحري للهيئة.

وأعقب ذلك تنفيذ إجراءات تدشين القاطرة، والتي تتمثل مواصفاتها الفنية في أن طولها يبلغ 71.6 مترًا، وعرضها 18.5 مترًا، وغاطسها 7 أمتار، وتصل سرعتها إلى 16 عقدة، بالإضافة إلى العديد من المميزات الفنية التي تُتيح لها تنفيذ كافة المهام المحددة لها بكفاءة واقتدار.

ويأتي هذا الإنجاز انعكاسًا للتطور الكبير الذي تشهده شركة ترسانة الإسكندرية خلال الآونة الأخيرة، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق الريادة في مختلف المجالات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السفن.