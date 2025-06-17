تراجع الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا كبيرا مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراجعت الحرارة على أغلب المناطق.

وأضافت غانم أن الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، والتي تنتهي في الثامنة صباحا.

وتابعت: توجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الحرارة على القاهرة 34 درجة وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، وتصل لـ 38 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.

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