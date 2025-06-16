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بدء إذاعة المصحف المعلم للشيخ الحصري عبر إذاعة القرآن الكريم

11:45 م الإثنين 16 يونيو 2025

إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم

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كتب-عمرو صالح:

‎أعلن الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، البدء في إذاعة المصحف المعلم للشيخ محمود خليل الحصري من صباح الثلاثاء.

‎وكتب رئيس إذاعة القرآن الكريم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": استجابة لرغبه مستمعيها، إذاعة القرآن الكريم تذيع من إن شاء الله المصحف المعلم بصوت الشيخ الحصري صباحا الساعة 9/50.

‎يأتي ذلك بعد توقف إذاعة المصحف المعلم عبر إذاعة القرآن منذ سنوات.

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إسماعيل دويدار إذاعة القرآن الكريم المصحف المعلم
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