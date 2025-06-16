بدء إذاعة المصحف المعلم للشيخ الحصري عبر إذاعة القرآن الكريم
11:45 م الإثنين 16 يونيو 2025
كتب-عمرو صالح:
أعلن الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، البدء في إذاعة المصحف المعلم للشيخ محمود خليل الحصري من صباح الثلاثاء.
وكتب رئيس إذاعة القرآن الكريم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": استجابة لرغبه مستمعيها، إذاعة القرآن الكريم تذيع من إن شاء الله المصحف المعلم بصوت الشيخ الحصري صباحا الساعة 9/50.
يأتي ذلك بعد توقف إذاعة المصحف المعلم عبر إذاعة القرآن منذ سنوات.
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