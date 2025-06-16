فرص عمل في كبرى الأسواق التجارية بالقاهرة.. الشروط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل عن توافر مجموعة من فرص العمل المتنوعة داخل أحد المراكز التجارية الكبرى بمحافظة القاهرة، وذلك في عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات قطاعات مختلفة، مع تحديد الشروط والخبرات المطلوبة لكل وظيفة على حدة.

تخصصات فرص العمل المتاحة

وتضمنت الوظائف المعروضة، بحسب نشرة وزارة العمل نصف الشهرية، تنوعًا في التخصصات، وذلك على النحو التالي:

مدير فرع: 15 فرصة متاحة، ويُشترط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير قسم: 35 فرصة، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أمين عهدة: 20 وظيفة متاحة.

مراقب جودة: 80 وظيفة متاحة، ويُشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

كاشير: 75 فرصة متاحة.

الشروط العامة للتقديم على فرص العمل المتاحة:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

تُطبق منظومة الحد الأدنى للأجور، مع إمكانية زيادة الراتب حسب سنوات الخبرة والمهارات.

كيفية التقديم على الوظائف المتاحة:

تُتاح إمكانية التقديم خلال شهر يونيو الجاري من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية:

01000850351 – 01278620827 – 01000871754، كما يمكن التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط: اضغط هنا

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الربط الفعّال بين طالبي العمل والفرص المتوفرة في السوق، بما يدعم جهود الدولة في الحد من معدلات البطالة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

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