كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أكثر من 30 طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة، مشددًا على أنه تم وضع شرط أساسي بعدم الموافقة على إنشاء أي كلية طب دون وجود مستشفى تعليمي فعلي تابع لها.

وأوضح حاتم، خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أن الجامعات الخاصة أو الأهلية يمكنها الآن، وفقًا للقانون، الحصول على "التزام تشغيل" مستشفى قائم لمدة محددة – مثل 15 عامًا – ليعمل كمستشفى تعليمي مؤقت، لحين إنشاء مستشفى خاص بها أو تجديد الالتزام.

وأشار إلى أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة من قبل، وأن ما يعوق التنسيق في كثير من الأحيان هو غياب التكامل بين الوزارات، قائلًا: "عندنا في مصر الوزارات مبتكلمش بعضها، وهذه الفكرة لم يطرحها أحد من قبل".

وأضاف أن القانون الذي صدر مؤخرًا بشأن التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"ضعف كفاءة الحكومة كمدير لهذه المنشآت"، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تولي إدارة المستشفيات بشروط وضوابط واضحة.

وبيّن أن الجهة المختصة تقدم طلبًا إلى مجلس الوزراء يتضمن بيانات المنشأة والعاملين بها ونسبة تشغيل الأسرة، ليقوم المجلس بعد ذلك بطرح المنشأة للتشغيل وفقًا للإجراءات القانونية، مع استبعاد بعض الكيانات مثل مراكز الرعاية الأولية أو الوحدات الصحية من هذا الطرح.

واختتم حاتم بالإشارة إلى أن مستشفى "هرمل" يعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون الجديد على أرض الواقع، تمهيدًا لتوسيع التجربة مستقبلاً.