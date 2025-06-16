كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن محافظة الإسكندرية ستُدرج ضمن المحافظات التي سيُطبق فيها مشروع التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية من تنفيذ المنظومة، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي قد يبدأ في مستشفيات المحافظة خلال عام إلى عامين على الأكثر.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها شركة "طيبة للاستشارات"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي، والتي ناقشت مستقبل الرعاية الصحية في مصر، وآليات تطوير البنية التحتية الطبية بما يتواكب مع خطط الدولة في تعميم مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتوسيع نطاق تطبيق المنظومة، والتي تُعد واحدة من أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية، بما تضمه من مستشفيات كبرى ومراكز طبية متخصصة، تُعد مؤهلة للانضمام للمرحلة الثانية من المشروع بعد استكمال التقييمات الفنية والتجهيزات المطلوبة.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل يشمل تطوير شامل للبنية التحتية للمستشفيات، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق معايير جودة عالمية لضمان تقديم خدمة صحية لائقة لكافة المواطنين.

وتأتي تصريحات مستشار الرئيس بالتزامن مع استمرار تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات الأخرى ضمن المرحلة الأولى، والتي حققت فيها الحكومة المصرية تقدمًا ملحوظًا، بحسب تقارير رسمية، وسط إشادة من منظمات صحية دولية بنموذج التأمين الصحي المصري.

جدير بالذكر أن مشروع التأمين الصحي الشامل يهدف إلى تغطية جميع المواطنين المصريين بخدمات صحية متكاملة دون أعباء مالية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية "مصر 2030".