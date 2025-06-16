كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد لطفي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف؛ لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه؛ لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أية حالات طارئة .

وتم مؤخرًا تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية لمحطات (شمال شرق الدلتا- شمال غرب الدلتا- جنوب غرب الدلتا- جنوب شرق الدلتا- وسط الدلتا- سيناء- مصر الوسطى الشمالي- مصر الوسطى الجنوبي- مصر العليا الشمالي- مصر العليا الجنوبي- جنوب الوادي)، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية .

ونوه التقرير بأنه في إطار خطة الوزارة لحسم مشكلات المناطق الساخنة؛ فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان؛ حيث تم توريد ٥ أطقم تروس لمحطات النقرة، وتنفيذ ٢ عمرة لمحطات النقرة (١- ٢)، وشراء حساسات ومستلزمات لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات وتركيب (٣) محركات إضافية، وجار حاليًّا الانتهاء من (٨) عمرات لمحطات النقرة، وكذلك إعادة تأهيل (7) محركات .

وأفاد التقرير أنه يجري طرح العديد من العمليات وهي "عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو- إنشاء محطتي الحامول وسمتاي- توريد قواطع ولوحات ومحركات و٥ وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر- توريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (١- ٥) والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا)، وتم الانتهاء من البت في عمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة- توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات المصلحة- توريد وتركيب عدد (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب) .

ووجه سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك؛ لضمان أداء المحطات دورها الحيوي في خدمة منظومة الري والصرف، واستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف؛ لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه؛ لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء، لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد أحد أجهزة الوزارة المهمة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمنتفعين كافة، وتشرف على ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان- ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان- ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان- ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات ٢٢٥٠ وحدة رفع .