كتب- محمد صلاح:

زار المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء البحر الأحمر، تفقد خلالها شبكة مدينة راس غارب، ومصادر التغذية الخاصة بالمدينة بالإضافة لمتابعة عمل لوحات التوزيع والمحولات.

كما حرص رئيس الشركة، خلال زيارته متابعة اعمال الصيانة والسلامة والصحة المهنية والتحصيل والضبطية القضائية والتشغيل، حيث اطلع على كافة السجلات ومنها الصيانة والأعطال والتشغيل والتسويات وشدد سيادته على ضرورة الالتزام التام ببرنامج الصيانة والعمل الفوري والاستجابة السريعة لبلاغات الأعطال.

وشدد رئيس الشركة، على ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وكذلك جودة التغذية الكهربائية كما شدد على ضرورة العمل الجاد على مكافحة سرقات التيار الكهربائي وكذلك تركيب عدادات لكل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية بعد توثيق حالات السرقة وعمل المحضر لها كذلك التنبيه، مشددًا على تحصيل قيمة المحضر فوراً والعمل الجاد على تحصيل أموال الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

وعقد رئيس الشركة اجتماع موسع لقيادات القطاع والهندسات والشؤن التجارية و الضبطية القضائية والتفتيش الفني استمع خلاله على خطط القطاع ومراحل تنفيذها وكذلك المشروعات التي ينفذها القطاع ومواعيد الانتهاء منها كذلك العقبات التي تواجه التنفيذ للعمل على حلها كذلك استفسر عن المعوقات التي تواجه تحصيل الشركة لأموالها.

وأكد على ضرورة العمل الجاد على حسن استقبال المواطنين وجوده التغذية مع التنويه على ضرورة العمل الجاد على ترشيد التيار الكهربائي بجميع مواقع وقطاعات الشركة والمرور اليومي عليها كذلك التأكد من تنفيذ الوحدات المحلية بكافة المحافظات التي بنطاق الشركة من تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك والاكتفاء بالحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل كذلك العمل على توعية المواطنين بكافة الوسائل المسموعة والمرئية والاجتماعية بضرورة ترشيد الاستهلاك كذلك طباعه لوحات إرشادية بمراكز خدمة العملاء تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك ثم قاد رئيس الشركة بعد ذلك حملة مكبرة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي ليلاً لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على أموال الشركة.